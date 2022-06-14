73 yaşında imza günü düzenledi

Şair Demirci yazdığı dört kitaptan kader yolcusu ve ilhama iten yara adlı kitapları için halk eğitim merkezi fuaye alanında okurları ile buluştu.

Ayrıca şair Saadet Demirci yazdığı bir şiiri besteleyerek okurlarına güzel bir müzik ziyafeti sundu.

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan şair saadet demirci eserleri hakkında bilgiler vererek kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise halk eğitim merkezi olarak bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.