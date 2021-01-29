750 bin boş makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir depo ve bir araçta yapılan aramada 750 bin boş makaron ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 15:43
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu bir depoda ve bir araçta gümrük kaçağı boş makaron olduğu yönünde bilgi üzerine operasyon yaptı.
KOM ekipleri, bir depo ile plakası açıklanmayan bir araçta arama yaptı. Depo ve araçta yapılan aramalarda toplam 750 bin boş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılıkla ilgili V.Ö. B.E. ve Ş.A. isimli üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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