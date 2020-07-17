''8 Köşeli Kasket Kahramanmaraş’ta üretiliyor''

El işçiliği ve emeği fazla olan meslek gruplarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu günümüzde, kasket şapka da bu meslek gruplarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Özellikle Kahramanmaraş gibi tarım şehirlerinde önceden güneşten korunmak için ihtiyaç halinde giyilen kasketler artık neredeyse tüm Türkiye’de aksesuar olarak kullanılmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta önceden birçok kişinin ürettiği kasketler, artık sadece Şükrü Erşan tarafından üretiliyor.

Mesleği kentte sadece kendisinin yaptığını belirten Erşan, kalifiye eleman bulunmamasından da yakınıyor. Hazır kumaşlarla üretilen kasketler sattığını söyleyen Şükrü Erbaş, kasketlerini Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor.