''8 Köşeli Kasket Kahramanmaraş’ta üretiliyor''
Unutulan mesleklerden olan kasetçiliğin Kahramanmaraş’taki son temsilcisi Şükrü Erbaş, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Çarşısı’ndaki küçük iş yerinde 55 yıldır kasket üretiyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2020, 15:56 17.07.2020, 20:05
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El işçiliği ve emeği fazla olan meslek gruplarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu günümüzde, kasket şapka da bu meslek gruplarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.
Özellikle Kahramanmaraş gibi tarım şehirlerinde önceden güneşten korunmak için ihtiyaç halinde giyilen kasketler artık neredeyse tüm Türkiye’de aksesuar olarak kullanılmaya başladı.
Kahramanmaraş’ta önceden birçok kişinin ürettiği kasketler, artık sadece Şükrü Erşan tarafından üretiliyor.
Mesleği kentte sadece kendisinin yaptığını belirten Erşan, kalifiye eleman bulunmamasından da yakınıyor. Hazır kumaşlarla üretilen kasketler sattığını söyleyen Şükrü Erbaş, kasketlerini Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor.
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