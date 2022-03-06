8 Mart dünya kadınlar günü kutlandı



Program da Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz bir konuşma yaptı. Yavuz, “8 Mart dünyada kadınların daha huzurlu yaşam özlemlerini insan hakları temelinde maruz kaldıkları haksızlıkları yüksek sesle dile getirdikleri gündür.” dedi.

Daha sonra kadın hakları konulu söyleşisi yapıldı. Söyleşinin ardından müzik dinletisinde bazı dernek üyeleri ritime ayak uydurdu.