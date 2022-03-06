8 Mart dünya kadınlar günü kutlandı
Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2022, 15:59
Program da Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz bir konuşma yaptı. Yavuz, “8 Mart dünyada kadınların daha huzurlu yaşam özlemlerini insan hakları temelinde maruz kaldıkları haksızlıkları yüksek sesle dile getirdikleri gündür.” dedi.
Daha sonra kadın hakları konulu söyleşisi yapıldı. Söyleşinin ardından müzik dinletisinde bazı dernek üyeleri ritime ayak uydurdu.
Namaz Vakti 06 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Kasımpaşa
|28
|32
|15. Giresunspor
|28
|32
|16. Antalyaspor
|27
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|27
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|19
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|27
|36
|10. Osasuna
|27
|35
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|26
|32
|13. Espanyol
|27
|32
|14. Elche
|26
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|22
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|26
|18