8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara mesaj verdi!

Henüz 25 yaşındayken Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, daha sonra kendi konfeksiyon atölyesini kurmuş, ardından kendi ismini taşıyan markasını oluşturmuş, moda sektöründe iddiasını ortaya koyarken hayallerine kavuşmak için durmak bilmeyen İş Kadını Nazlı Ceylan Balduk Kurtul kadınların en büyük rol modeli oldu.

Halen başkanlık görevini yürüttüğü, 2007 yılında kurulan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası (KMTSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) Başkanı seçilmiş. 2018 yılında ise; KMTSO Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek, odanın yönetimine giren ilk kadın unvanını alan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul kadınların iş gücündeki önemine dikkat çekti.

İş Dünyasında Kahramanmaraşlı kadınlara rol model olan, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİK Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tüm kadınlara mesaj verdi.