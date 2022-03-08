8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel program düzenledi!

Piazza Alışveriş Merkezin gerçekleşen etkinlikte Özel Megapark Hastanesi çalışanları avm de bulunan kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.



Piazza Avm de özel stant açan Megapark Hastanesi çocuklara balon vererek açtığı standa hastanenin tanıtımını içeren el broşürleri de dağıttı.

Özel Megapark Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu, 8 Mart dünya kadınlar günün kutladı.





Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt’te yapılan program hakkında bilgi verdi.