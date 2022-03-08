8 Mart Kadınlar gününde kadın cinayetlerine dikkat çektiler

Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada kadınların toplumsal hayattaki önemine dikkat çekilerek hukuki hakları vurgulandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bir diğer adlandırmayla Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği mücadelenin başlangıç günüdür.

Dünya Kadınlar Gününün tarihçesine bakıldığında; erkeklere göre, zor şartlar ve fazla mesailerle daha düşük ücret karşılığı çalışmak zorunda kalan emekçi kadınların haklarını aramak ve cinsiyete dayalı eşitsizliğin önüne geçilmesi amacıyla verdikleri mücadele sırasında, hayatlarından koparıldığı bir gün olan 8 Mart 1957 tarihi karşımıza çıkmaktadır. Maalesef bu mücadelenin neticesinde 120 kadın yanarak hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu üzüntü verici olay neticesinde 8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında “Kadın Hakları Uluslararası Barış Günü” olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ise ilk olarak 1921 yılında kutlanmaya başlanmış, 1975 yılından sonra ise yaygın olarak kutlanılmıştır.

Geçmişten günümüze kadar devam eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi ve kadına şiddetin sona ermesine dair kadınların mücadelesi devam etmektedir. Bu durumun önlenebilmesi için Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrıma ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören, özgür bir birey olduğunu kabul etmeyen politik kültürel anlayış değiştirilmelidir.

Kadının gücünün farkına varılarak, toplumda hak ettiği itibarını kazanan ve gerçek manada saygı duyulan bir varlık olarak kabul görene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada tarihin tekerrür ettiğine şahit olmak ve aradan geçen uzun yıllara rağmen değişen bir şey olmadığını görmek elem verici bir durum. Ancak bu tür olayların yaşanması bizleri yıldıramayacağı gibi hiçbir zamanda mücadelemizden alıkoyamayacaktır.

Yaşayan her insan toplumun bir rengidir. Kadın erkek fark etmeksizin insan olarak sahip olduğu hakları kullanması ve hak ettiği saygıyı görmesi gerekir. Ancak kadın cinayetlerinin gün geçtikte çoğalması ve sadece güçsüz olduğu için öldürülebiliyor olması kabul edilebilir değildir. Her biri toplumun bir parçası olan ve en temel hak olan yaşama hakları ellerinden alınan kadınlarımızın renkleri soldurularak sonsuz bir karanlığa mahkum edilmesi ve hayattan koparılması tüm insanlığın suçudur. Bizler burada temsili olarak öldürülen kadınlarımız adına birer çiçek bırakıyoruz.

Bu davranışımızla belirtmek isteriz ki rengarenk hayatlara sahip olan ve etrafını renklendiren kadınlarımızın yaşam haklarını ellerinden alınarak renkleri soldurulmasın ve asla buna müsaade edilmesin.

Bizler Kahramanmaraş Barosu olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduğunu bildiriyor ve buradan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyoruz. ifadelerine yer verdiler.