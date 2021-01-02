80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hâkim oldu
Yılbaşı nedeniyle 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2021, 14:39 02.01.2021, 16:59
Kentin birçok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti.
Özellikle ana yollardaki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluşmazken vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu gözlendi
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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