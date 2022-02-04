“81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali” buluşması gerçekleştirildi!
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet Akdeniz bölgesinin her ilinden gelen il başkanlarının katılımı ile Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen “81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali” buluşmalarını gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2022, 17:11 04.02.2022, 19:02
Burada açılış konuşması yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek kadınların iş dünyasına daha hızlı adapte olmasını çok önemsediklerini belirtti.
Namaz Vakti 04 Şubat 2022
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