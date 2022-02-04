“81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali” buluşması gerçekleştirildi!

Burada açılış konuşması yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek kadınların iş dünyasına daha hızlı adapte olmasını çok önemsediklerini belirtti.