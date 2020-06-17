82 Günde bitecek Elbistan Kent Meydanı’na start veriliyor!

Belediye Hizmet Binası, Müze ve Mehmet İnan Parkı’nı kapsayacak Kent Meydanı Projesi için geri sayım başladı. Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Gürbüz, çalışmanın sahada başladığı günden itibaren 82 gün gibi bir sürede projeyi tamamlayacaklarını söyledi.

Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da büyük önem verdiği Kültürhan ile birleşen projenin 60 Milyon TL’lik bir yatırım olacağını açıklayan Gürbüz, Mahir Ünal’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kısa bir süre içerisinde projenin inşasına başlayacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Gürbüz, “Elbistan'ımızın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Kentin önemli güzergâhlarından biri üzerinde ve Ceyhan Nehri kenarında bulunan, belediye hizmet binası, kültür merkezi, müze gibi fonksiyonların içerisinde bulunduğu proje sınırları içerisinde; daha ferah, etrafında bulunan öğelerle ilişkili, tarihi dokuyu yok saymayan, Ceyhan Nehri ile bağlantılı yeni bir kent meydanı oluşturulması için start verdik. İnsanların her alanda daha güzel vakit geçireceği projemiz içerisinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın da çok önem verdiği Kültürhan, müze, her türlü toplantı, miting, ve konser gibi ihtiyaçları karşılayacak meydan, ahşap seyir ve oturma terasları, seyir cumbaları, kafe, belediye binası, yürüyüş alanlar, dinlenme ve oturma alanları, sinema, tiyatro ve anfi salonu gibi bir çok alan yer alacak. Mehmet İnan Parkı’nın doğu tarafından Ceyhan Nehri’nin bir kolunu girdirerek aynı kolu tekrar Ceyhan Nehri’ne akıtacağız. Böylelikle bir ada oluşturmuş olacağız.”

60 Milyon TL’lik bir yatırım

Başkan Gürbüz, bu büyük projenin 60 milyon TL’yi bulan bir yatırım olduğunu belirterek, “Ayrıca bu büyük projenin içerisinde Kültürhan da bulunmaktadır. Kültürhan yaklaşık 50 Milyon TL bütçeye sahip bir projemiz. Kent Meydanı ise yaklaşık 10 Milyon TL. Her ikisi ile birlikte 60 Milyon TL’lik bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah projeler tamamlandığında Elbistan’ın çehresi değişecek. Bize her zaman destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ederim.

82 Günde Bitirmeyi Planlıyoruz

Elbistan için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam ediyoruz. Bu devasa proje için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah sahada çalışmaya başladığımız günden itibaren 82 gün gibi kısa bir sürede bitirmiş olacağız. Her zaman dediğimiz gibi biz insanların suya dokunabileceği bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanlarımızın Elbistan Kent Meydanı’na girdiği zaman hoşça vakit geçirmelerini, akşam eve giderken mutlu bir şekilde dönmelerini istiyoruz” dedi.