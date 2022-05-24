9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 9. Ar-Ge Proje Pazarı yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 17:55 24.05.2022, 18:16
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin iş dünyasına sunulduğu AR-GE Proje Pazarında 28 proje etkinliğe katıldı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğe Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KSÜ rektörü Niyazi can, iş insanları ve çok sayıda ilgili katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan rektör can, “öğrencilerimizin geliştirdikleri projeleri burada iş insanlarımıza gösterme fırsatı bulduk.” Dedi.
Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu İse geliştirilen bu projeler biz sanayicilerin çok işine yaracak.” İfadelerini kullandı.
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