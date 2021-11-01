9 Milyon TL’lik Proje…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kapalı Çarşı’da hayata geçirilen cephe yenileme projesi tamamlanıyor. Ulu Camii ve İş Bankası arasında bulunan 70 işyeri ve 9 girişi kapsayan çalışmalarla, çarşı cephe tarihi dokuya uygun olarak düzenleniyor. Demokrasi Meydanı istikametindeki cephelerin büyük ölçüde tamamlandığı projede, İş Bankası civarındaki son adada hızla çalışılıyor. 9 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projede uygulamanın tamamlanan kısımları vatandaşın da beğenisini kazanıyor.

Düzensiz Görüntü Ortadan Kalkıyor

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “Tarihi Kale, Ulu Camii ve Şehir Meydan projesiyle birlikte şehrimizin en kıymetli mimarilerinden Tarihi Kapalı Çarşı’mız tarihi dokuyla uyumlu hale geliyor. Kısa süre içinde tamamlanacak Sûk-i Maraş adı taşıyan ve yaklaşık 500 yıl önceye tarihlendirilen çarşımızın cephesinde düzensiz görüntü ortadan kalkacak. Hayata geçirilen çalışmalar esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından da memnuniyetle karşılandı. 9 Milyonluk projemiz şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.