9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesi baştan sona yenilendi!

Büyükşehir belediyesi daha öncelerinde düzensiz cephenin bulunduğu tarihi kapalı çarşısı dış cephesinde yapmış olduğu çalışmalarla tarihi dokusunu ortaya çıkardı.

Proje ile şehrin turizmine ve bölgenin ticari potansiyeline önemli katkı sağlanırken bazı esnafların dükkan önlerini tezgahlarla kapatıp görüntü kirliliğine mahal vermesi kötü görüntüler oluşturmaya devam ediyor

Yapılan çalışmayla tarihi dokunun gün yüzene çıktığı belirten esnaflar ise büyük şehir belediye başkanı hayrettin güngör’ün Bu “Güzelliği Birlikte Koruyalım” sloganıyla başlattığı kampanya ya tam destek veriyor.