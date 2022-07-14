ABD'li sanatçı Della Miles Elbistan Festivali’ne geliyor

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston’ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, dünyanın en güçlü sesleri arasında gösteriliyor. Bazı çalışmalarında Anadolu ezgilerini soul-rock müziğiyle buluşturan Della Miles, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivalinde sahne alacak. Miles, Elbistan Festivali’nin final gecesinde sahneye çıkacak.

Amerika ve diğer birçok ülkede başarılı çalışmalara imzasını atan ve bir süre önce Müslüman olduğunu açıklayan Della Miles, ülkemizde ise Müslüm Gürses, Zeki Müren gibi usta isimleri anma albümlerinde yer aldı.