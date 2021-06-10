ABD’de yaşayan Türkiye sevdalılarından Elbistan’a eğitim desteği

Elbistan hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerine geçen yıl müzik aletleri ve 23 Nisan hediyeleri gönderen vakıf gönüllüleri, bu kez de içerisinde mikroskop, insan maketi, ve pek çok deney malzemesinin yer aldığı fen bilimleri seti, matematik araç ve gereçlerinin de yer aldığı matematik seti ve çocukların zekasının gelişimine yönelik akıl ve zeka seti gönderdi.

Attığı bir mesaj ile Amerika’da yaşayan Türkiye sevdalılarının öğrencilere destek olmaya başladıklarını belirten sınıf öğretmeni Mehmet İlker Pıçak: “Türkiye’ye Köprü Vakfı’yla tesadüfen tanıştık. Fen bilgisi dersinde dünyanın bir tarafının gece bir tarafının gündüz olduğu hakkında konuşuyorduk.

Daha önceden bildiğim Amerika’da yaşayan Türklerin oluşturduğu Türkiye’ye Köprü Vakfı’na bir mesaj göndererek, bize dünyanın aslında çok ulaşılamaz olmadığını göstermeleri için kartpostal göndermelerini istedim. Sağ olsun vakıf gönüllüleri bize kartpostal yerine pek çok hediye gönderdi. Pandemi sürecinin ortalarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hediye gönderdiler.

Bu yıl ise matematik, fen bilimleri setleri, müzik setleri ve akıl oyunlarından oluşan hediyeler göndererek eğitime destek olmaya çalıştılar. Vakfın kurucuları arasında Nobel ödüllü bilim adamımız Prof.Dr. Aziz Sancar’da bulunmaktadır. Bu vasıta ile Türkiye’ye Köprü Vakfı gönüllülerine, bizlerle iletişim kuran vakfın Şikago Temsilcisi Şule Kıvanç Ancieta’ya, prof. Aziz Sancar’a ve bizi bu konuda destekleyen Elbistan Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum.” ifadelerini kulandı.



Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Metin Yıldız da: “Vakıf, geçen yıldan bu yana okulumuza ve öğrencilerimize destek olmaya başladı. Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencilerimize çantalar dolusu hediye göndererek pandemi sürecinde onların yüzlerini güldürdüler. Bu yıl fen bilimleri seti, matematik setleri, müzik aletleri ve akıl oyunları setleri göndererek çocuklarımızın yine yüzlerini gülümsetmeyi başardılar. Vatanlarından binlerce kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen içlerinde vatan sevgisini taşıyan, vatan evlatları için çalışan Türkiye sevdalısı bu insanlara öğrencilerim adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Öğrenciler de kendilerine hediye göndererek eğitime destek olan vakıf gönüllülerine teşekkür etti.