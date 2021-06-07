Abdurrahman Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyoruz!

Bir şairdi Abdurrahman Cahit Zarifoğlu bir yazar bir düşünce adamıydı yedi güzel adam destanının kahramanıydı.

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 1987 yılında yani daha 47’sindeyken zorlu bir hastalığa yakalandı bedeni düşüncelerle yorgundu fazla direnemedi Cahit Zarifoğlu 1987’nin haziran ayında hayatını kaybetti.

Yedi Güzel Adam Kahramanı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu’nun ise bugün aramızdan ayrılışının 34. Yıl dönümü.

BU GÜN Aynı zamanda yedi güzel adamın bir diğer parçası olan Abdurrahim Karakoç’unda vefatının 9. Yıl dönümü.

İncinmesin dedi, incitmezdi. İnsanlığı severdi haktan ötürü şiirleriyle herkesin gönlünde naif bir iz bırakan tam bir halk şairiydi.

Türk halk şiirinin son halkası kabul edilen ve 'Mihriban' başta olmak birçok eseri bestelenerek ölümsüzleşen 1932 yılının nisan ayında Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesinde dünyaya gelen Karakoç'un hakka yürüyüşünün bugün 9. Yılı.

Bizlerde Aksu TV Ailesi olarak iki güzel adamı rahmet ve minnetle anıyoruz.