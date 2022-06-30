Abla ve kardeşin evleri, koruyucusu oldukları çocuklarla şenlendi

​​​​​Kahramanmaraş'ta ikişer çocuk sahibi olan iki kız kardeş, 2 çocuğa da koruyucu annelik yapıyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Cüneyt ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Odyometri Bölümü Öğretim Görevlisi Emine Temiz çifti, 4 yıl önce çocuklarının kardeş isteği üzerine koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, değerlendirme sürecinin ardından Suriyeli Zeynep'in 8 aylıkken koruyucu ailesi oldu.

Sıcak yuvalarını minik Zeynep ile şenlendiren Temiz ailesi, evlerinin neşe kaynağı olan Zeynep'e güzel bir gelecek kurmak için çaba gösteriyor.

"Canım annem ve babam demesi bizi çok mutlu ediyor"

Emine Temiz (50), AA muhabirine, işinden dolayı gönüllü olarak Suriyeli göçmenlerin yerleştirildiği kamplara gittiğini, buradaki çocukların durumunun kendisini etkilediğini anlattı.

İzlediği bir filmde koruyucu aile uygulamasını gördüğünü, konu hakkında araştırma yaptığını belirten Temiz, şu an 26 ve 20 yaşlarında olan oğullarının da kardeş istemesi üzerine bir çocuğun bakımını üstlenmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Annesinden 3 aylıkken ayrılan Minik Zeynep'in, 8 aylıkken koruyucu ailesi olduklarını ifade eden Temiz, "Çocuğumuz tabi anne kucağından ayrıldığı ve güvenli bağlanma yaşamadığı için çok zor bir bebeklik dönemi geçirdi. Bize geldiğinde çok ağlıyordu, sıkıntılarımız oldu. Hala da var ama onu çok seviyoruz. Onun bizim gözlerimize bakması 'annem, canım babam' demesi bizi çok çok mutlu ediyor." dedi.

Ablasından etkilenen kardeşi de koruyucu aile oldu

16 ve 14 yaşında iki erkek çocuk sahibi Pınar Saklayıcı da (43) ablasından etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi ve durumu 3 yıl önce eşi Abdurrahman'la paylaştı.

Koruyucu aile olmaya karar veren 17 yıllık evli çift, gerekli prosedürleri yerine getirerek 10 aylık Mehmet Emir'e sıcak yuvalarını açtı.

Pınar Saklayıcı, kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak isterken Mehmet Emir'in kendilerine nasip olduğunu, oğlunu ilk kucağına aldığı anı unutamadığını anlattı.

Saklayıcı, "Ablam, 'Pınar bu çok küçük, emerse süt gelir' dedi. Bir iki denedim sonra vazgeçtim. Birkaç teknik denedikten sonra emmeye başladı. Allah'ın büyük bir mucizesi. Evlatlarımıza ne yaptıysak aynısını Emir için de yaptık. Emir'i emzirdim, aynı zamanda süt annesiyim. İki ay kadar emdi. Emir bir cennet meyvesi gibi evimize geldi." diye konuştu.