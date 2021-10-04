Acı biberin muhteşem faydaları!

Acı yapısına sahip olmasını sağlayan kapsaisin adlı kimyasal madde, vücutta birçok reaksiyonu tetikleyerek bedenin her alanında yenilenmeyi sağlıyor.

Özellikle doğal ağrı kesici olması ile öne çıkan acı biber, aynı zamanda birçok farklı hastalığa karşı da koruma imkanı tanımaktadır.

Düzenli olarak tüketilmesi gereken acı biber, farklı yemeklerde günümüzde yaygın şekilde değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aktar Kemal Semerci, günde mutlaka 10 ila 15 gram arasında acı biber kullanılmasını tavsiye etti.