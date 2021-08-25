Açık hava etkinlikleri Pazarcık’ta başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Etkinlikleri” Pazarcık ilçesinde start aldı. Bando konseri ve film gösterimiyle gerçekleşen etkinlikler, kentin tüm ilçelerinde düzenlenecek.

KAHRAMANMARAŞ 25.08.2021, 14:09
Açık hava etkinlikleri Pazarcık’ta başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Hava EtkinlikleriPazarcık ilçesinde başladı. Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve Şafak Vakti filminin gösterimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz’da yaşanan milli direnişi konu edinen Şafak Vakti ve konser vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Ücretsiz olarak düzenlenen “Açık Hava Etkinlikleri” 25 Ağustos Çarşamba (bugün) Çağlayancerit ilçesiyle devam edecek.

#Büyükşehir Belediyesi #Pazarcık #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Açık Hava Etkinlikleri #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0