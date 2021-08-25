Açık hava etkinlikleri Pazarcık’ta başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık Hava Etkinlikleri” Pazarcık ilçesinde başladı. Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve Şafak Vakti filminin gösterimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz’da yaşanan milli direnişi konu edinen Şafak Vakti ve konser vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Ücretsiz olarak düzenlenen “Açık Hava Etkinlikleri” 25 Ağustos Çarşamba (bugün) Çağlayancerit ilçesiyle devam edecek.