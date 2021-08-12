Açıklama Kahramanmaraş’taki öğrencileri heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması yönündeki açıklamaları, öğrencileri sevindirdi.



Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Akif Türköner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "YKS'de baraj puanlarının düşürülmesi" açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu.