Açıklama Kahramanmaraş’taki öğrencileri heyecanlandırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, YKS yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamaları, Kahramanmaraş’taki ilgili öğrencilerin heyecanlandırdı.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 16:50 12.08.2021, 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması yönündeki açıklamaları, öğrencileri sevindirdi.
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Akif Türköner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "YKS'de baraj puanlarının düşürülmesi" açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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