Acil Çağrılarda Tek Numara: 112

İçişleri Bakanlığı tarafından acil çağrılarda sevk ve idarenin iyileştirilmesi maksadıyla hayata geçen yeni nesil tek numara projesi uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde hizmet veren Polis, Jandarma, Sağlık, Orman, Sahil Güvenlik ve AFAD’ın yanı sıra İtfaiye numarası da 112 oldu. Kahramanmaraş’ta da uygulanan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne de herhangi bir acil durumda aynı hattan ulaşılabilecek. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Acil durum, afet ve kaza durumlarında vatandaşlarımız bizlere 112’yi tuşlayarak ulaşabilir. Tüm personel ve araçlarımızla 7/24 hizmetinizdeyiz” ifadelerine yer verildi.