Adakçılık yapan esnaflar bir araya geldi, birlik mesajı verdi

Son aylarda döviz kuru yönünde Türkiye’ye yapılan operasyonlara dikkat çekmek için adakçı esnafları devletin yanında oldukları göstererek hayvan pazarında kurban kestiler.

Adakçı esnafı adına konuşan Nurettin Gürbak, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

