Adakçılık yapan esnaflar bir araya geldi, birlik mesajı verdi
Kahramanmaraş’ta bir grup adakçı esnafı bir araya gelerek devletin, birliği ve bütünlüğü için kurban kestiler.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2021, 17:12 26.11.2021, 17:50
Son aylarda döviz kuru yönünde Türkiye’ye yapılan operasyonlara dikkat çekmek için adakçı esnafları devletin yanında oldukları göstererek hayvan pazarında kurban kestiler.
Adakçı esnafı adına konuşan Nurettin Gürbak, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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