Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Erkan Kandemir Kahramanmaraş'ta
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir Kahramanmaraş'ta.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 12:05 03.02.2021, 13:00
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'i ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'yı Kahramanmaraş havaalanında karşıladı.
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|21
|44
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|22
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Wolverhampton
|22
|26
|14. Crystal Palace
|21
|26
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16