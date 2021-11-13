Adana’dan 150 Doğasever Andırın’ı ziyaret etti
Andırın'da sonbahar renkleri göz kamaştırıyor. Andırın'ın kendine özgü doğal yapısı, zengin florası, endemik bitki türleri, kanyonları, ormanları ve şelaleleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.11.2021, 16:56 13.11.2021, 17:47
Bu hafta da Akifiye, Fındıklıdere Vadisini, Yaşar Nalyapan Xtreme Doğa Sporları önderliğinde, Adana’dan 150 doğaseveri Andırın’ı ziyaret etti.
Adana’dan gelen misafirlerin doğa yürüyüşlerine Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’da eşlik etti.
Ziyaretçiler Andırın ilçesi hakkında Başkan Doğan ve ekibinden bilgiler aldı.
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