Adana’dan 150 Doğasever Andırın’ı ziyaret etti

Bu hafta da Akifiye, Fındıklıdere Vadisini, Yaşar Nalyapan Xtreme Doğa Sporları önderliğinde, Adana’dan 150 doğaseveri Andırın’ı ziyaret etti.

Adana’dan gelen misafirlerin doğa yürüyüşlerine Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan’da eşlik etti.

Ziyaretçiler Andırın ilçesi hakkında Başkan Doğan ve ekibinden bilgiler aldı.