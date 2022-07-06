Adanis Park Termal Otel farklı bir tatil keyfi ile hizmet veriyor

Birçok hastalığa faydası olan termal suyun, göbeğinde bulunan Adanis Park Termal Otel bölgeye ve Kahramanmaraş halkına hitap ederek sınıfının en iddialısı.

Yaklaşan Kurban Bayramı’nda misafirlerini unutmayan Adanis Park Termal Otel, 13 Temmuz’da düzenleyeceği Müjde Taşçı Konseriyle de unutulamayacak bir bayram yaşatacak.

Adanis Park Termal Otel İşletmecisi Hüseyin Bahar otel hakkında bilgi vererek, tüm vatandaşları bu bayramda Adanis Park Termal Otel’e davet etti.