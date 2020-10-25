Adanis Park Termal Otel’de İzole Tatil Fırsatını Kaçırmayın!

Kahramanmaraş’ta termal suların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Adanis Park Termal Otel, Aile ve yakınlarınız ile birlikte doğayla baş başa, izole tatil hizmetinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Birçok hastalığa faydası olan termal suyun, göbeğinde bulunan Adanis Park Termal Otel Bölgeye ve Kahramanmaraş halkına hitap ederek sınıfının en iddialısı.

Adanis Park Termal Otel Genel Müdürü Selim Bahar yaptığı açıklamada, misafirlerimizi hes kodu sorgulamasıyla ağırlamaya başladık dedi.