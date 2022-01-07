Adeta şifa deposu!
Yüzyıllardır Türkiye’nin Kış İçeceği Olarak Bir Numaralı Yerini Koruyan Kahramanmaraş ile simgeleşen dondurmasına kıvam ve aroma veren salep İçin Sezon Başladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 16:51 07.01.2022, 17:43
Maraş dondurmasının olmazsa olmazları arasında yer alan Kahramanmaraşlı dondurma üreticilerinin organik olarak özel izinlerle yetiştirdiği salep Boğazı Yumuşatması Ve Ciğerleri Rahatlatmasının Yanı Sıra Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Salebe Vatandaşlar Şimdilerde Yoğun İlgi Gösteriyor.
Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Salebin Zorlu Serüvenini Aksu Haber’e Paylaştı.
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