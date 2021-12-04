Adil Bölükbaşı: “Maden emekçilerimize kazasız belasız çalışma diliyorum”

Maden-İş Sendikası Elbistan-Afşin Şubesi Başkanı Adil Bölükbaşı maden emekçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutladı.

Sendika binasında açıklama yapan Bölükbaşı, madencilerin zor koşullarda çalıştığına değinerek, koşulların biraz daha iyileştirilmesini beklediklerini söyledi.

Bölükbaşı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün bildiğiniz gibi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Bütün madenci kardeşimizin madenciler gününü kutluyorum. Aksutv ailesi olarak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Madenciler normal işçiler olarak görülmemelidir. Maden emekçilerinin işleri oldukça zordur. Dünya genelinde en ağır iş kolu olarak madencilik bilinmektedir. Yer altı madencilerimiz her mesaiye gidişlerinde aileleriyle vedalaşarak işe giderler. Döndüklerinde de o günü kazasız belasız bir şekilde geçirdikleri için ayrı bir mutluluk yaşanmaktadır. Maden emekçilerinin bu zor şartlara rağmen kıymetinin pek bilinmediği görüşündeyim. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere her kesimden madencilere biraz daha sahip çıkmasını istiyoruz. Bugün madenciler günü vesilesiyle Sayın Genel Başkanımız Nurettin Akçul ve teşkilatım ve tüm camiamız adına madenciler gününü kutluyorum. Kardeşlerimizin kazasız belasız iş barışını sağlayarak bir ömür boyu mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum. İnşallah kazasız belasız, faciasız bir çalışma diliyorum. Elbistan’da iş yerlerimizin özelleşmesi sonucu madencilikten uzak kalmışız gibi algı oldu ama Çelikler Holding ile yetki problemini çözdük. Önümüzdeki hafta inşallah işçi kardeşlerimizle beraber o yolda tekrar eski yönetim eski başkan eski heyecanla devam edeceğiz. Çöllolar Kömür Havzası da işletmeye açılacak. İnşallah bin kişi civarında kamuya işçi alınacak. Buralarında faaliyete geçmesiyle daha kalabalık ve daha güçlü olacağız. Bütün madenci kardeşlerime kazasız belasız bir çalışma diliyor dünya madenciler gününü kutluyorum.