Adıyaman'daki deprem Kahramanmaraş'ta hissedildi
Adıyaman'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 16:46
Adıyaman'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.
AFAD, Adıyaman'da meydana gelen depremin merkez üssünün Çelikhan ilçesi olduğunu bildirirken, derinliğini 7.06 kilometre olarak duyurdu. Deprem, Adıyaman'ın birçok ilçesinin yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa'da depremi hisseden vatandaşlar, kendilerini cadde ve sokaklara attı.
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