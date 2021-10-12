Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Toplantısı gerçekleştirildi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Kahramanmaraş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantısı 08 Ekim 2021 tarihinde Kahramanmaraş Adalet Sarayı 15 Temmuz Şehitleri Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Baro Başkanı Av. M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati OKAY, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Halil Demirtaş, İl Sağlık Müdür Yrd. Sedat Köroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sosyal Yrd. ve Dayanışma Müdür V. Kadir Gürel, Kızılay Derneği Müdürü Mustafa Bal, Yeşilay Derneği Şube Başkanı Adnan Alagöz ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Asena Esra Balseven katıldı.

“ETKİN BİR SİSTEM KURULMUŞTUR”

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı toplantıda yapmış olduğu konuşmada, “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulmasıyla birlikte; suç mağdurlarının tamamına yönelik etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, daha önce çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek faaliyetleri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza mahkemeleri ve Hukuk mahkemelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş, hizmet sunumuna ilişkin standartlar geliştirilerek, vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının kullanıldığı etkin bir sistem kurulmuştur. Adli süreçte; cinsel suç, aile içi şiddet, terör, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurlar özel olarak desteklenmekte ve Çocuk ve Aile içi şiddet büroları ile tüm ceza mahkemelerinde uzman desteği sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk İzlem Merkezleri ve Kolluk mekanizmaları ile birlikte Barolar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışılarak, koruma zincirinin adli süreçteki halkası güçlendirilmektedir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 10 Şubat 2020 tarihinde resmi olarak kurulmuş olan Kahramanmaraş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü yaklaşık 21 aylık süreçte gerek Adli Birimlerden gelen gerekse vatandaşlarımızın şahsi başvurularına bağlı olarak oluşan taleplere, toplumsal katılımı ve müzakereyi teşvik edici bir süreç olan onarıcı adalet yaklaşımı çerçevesinde, mağduru temel alan, adli süreçte mağdurun uğradığı zararları ve mağduriyeti gidermeyi hedefleyen modern ceza hukuku anlayışı ile hizmet vermektedir. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) kurulmuştur.

TOPLANTILAR YILDA 2 KEZ YAPILACAK,

Bu kapsamda mağdurların ikincil mağduriyetlerinin oluşmaması, karşılaştıkları sorunlarına ivedilikle çözüm yollarının oluşturulması, adli sürecin hızlandırılması, çocukların suça sürüklenme nedenlerinin tespit edilerek yeniden suça sürüklenmelerinin önüne geçilmesi, aile birliğine zarar veren olguların tespit edilerek evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin artırılması hususlarında ilgili resmi kurumlar, vakıflar ve dernekler arasında koordinasyon sağlanarak çözüm yollarının belirlenmesi zarureti hasıl olmuştur. Yılda 2 kez yapılacak bu toplantılar ve yine eş güdüm çerçevesinde belirli kurumlarla daha sık aralıklarla yapılacak görüşmeler ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz çok daha etkin ve başarılı çalışmaları ortaya koyabilecektir. Bu güne kadar ve bundan sonraki yargısal faaliyetlere konu eylemlerde mağdurların korunmasına ve suçtan yeniden örselenmeden toplumsal yaşamda yer almalarına yönelik kurumsal işbirliğiniz ve katkılarınız için bir kez daha teşekkür eder, toplantımızın tüm soruşturma ve yargı faaliyetlerindeki süreçlere faydalı sonuçlar doğurmasını dilerim. Bu vesileyle toplantımıza katılım sağlayan tüm kurum temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Akabinde Kahramanmaraş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Asena Esra Balseven, tarafından müdürlüğün tanıtımı, görevleri adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmede bulunmasının ardından, diğer kurumlarla yapılması planlanan işbirliklerinin içeriğine ilişkin kurum temsilcileri ile bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantıya katılan temsilcilerin de sürece ilişkin değerlendirmeleri alınarak mağdurlara yönelik etkin müdahale araçlarının belirlenmesi ve uygulanması noktasında atılabilecek ortak adımlar, yaşanabilecek problemlerin tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik geliştirilecek araçlar, işbirliğinin önemi gibi konularda ortak bir çerçeve oluşturuldu. Kahramanmaraş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kahramanmaraş Adalet Sarayında Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Adli Görüşme Odası, Gözlem Odası ve Bekleme Odası faaliyete geçirilmiş olup aktif olarak kullanıma sunulmuştur. Bu kapsamda, suç mağdurlarının daha rahat ifade verebilmeleri ve ikincil örselenmelerinin önlenebilmesi amacıyla adli görüşme odaları kullanılarak suç mağdurlarına psiko-sosyal destek verilmektedir. Suç mağdurlarının haklarını öğrenmelerine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan magdurbilgi.adalet.gov.tr adlı internet sitesi üzerinden gerekli bilgilere erişilebilmektedir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde Adliyemizde faaliyete geçirilen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün tüm süreçlerde mağdurların yanında yer alarak mağdur haklarının korunmasında ve mağdurların onarıcı bir yaklaşımla suçtan en az zarar görecek şekilde yaşamlarına devam etmeleri hususunda etkin hizmetlerde bulunmasını temenni ederiz.”



