Adnan Şahin’in sunduğu “Lezzete Dair” programı Kahramanmaraş’ta çekilmeye başlandı!

Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odasının girişimleriyle kente gelen ekibi başkan Şahin Balcıoğlu karşıladı.

Balcıoğlu, sunucu Adnan Şahin’e Maraş işi sim sırma hediye etti.

Yemek kültürünün zenginliğini, bilinen ve bilinmeyen çeşitliliği inceleyerek izleyiciye aktaran programın çekimleri tarihi dokusuyla görenleri büyüleyen bahtiyar yokuşunda başladı

Daha sonra Dulkadiroğlu konağına geçen ekip Kahramanmaraş’a özgü yemekleri hem tattı hem de tanıttı

Tarihi kapalı çarşıyı ve demirciler çarşısında tanıtan “lezzete dair” programının sunucusu Adnan şahin, projenin Türk kültürünü dünyaya tanıtmak olduğunu ve bunu en çok hak eden şehirlerden birinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.