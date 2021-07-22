Adrenalin tutkunları bu adreste buluşuyor!

Çevre illere ve Kahramanmaraş halkına macera dolu anlar yaşatan Extrem Park, Kurban Bayramı’nın 2. gününde hizmete açıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, tüm vatandaşları Extrem Park’a davet etti.

Tekrardan faaliyet başlayan Extrem Park’ta yeşil çam rüzgarı esti.

Geleneksel hale gelen açık hava sinemasına vatandaşların katılımı yoğun oldu.

Bayramı yeşil çam esintileriyle geçiren vatandaşlar görüşlerini aksu habere değerlendirdiler.