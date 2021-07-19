Adrenalin tutkunları bu adreste buluşuyor!

Çevre illere ve Kahramanmaraş halkına macera dolu anlar yaşatan Extrem Park, kurban bayramı’nın 2. gününde hizmet vermeye devam edecek.

Avrupa’nın sayılı extrem spor tesislerinden birisi olan extrem park, 21 Temmuz saat 12:00’de atv turlarını ve sinemaseverlerin tek tercihi olan açık hava sinemasını ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, bayramın 2. Gününde tüm vatandaşları Extrem Park’a davet etti.