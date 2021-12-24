AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, vatandaşları uyardı!

Başkan Nurlu, Türkiye’de meydana gelen deprem sayısının 13 bin 687 olduğunu söyledi.



Toplantının Kahramanmaraş’ta yapılmasının önemine dikkat çeken Nurlu, Kahramanmaraş’ın özellikle Türkoğlu bölgesinde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.