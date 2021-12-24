AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, vatandaşları uyardı!
AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, İl Afet Risk Azaltma Planı 2021 - 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi. Nurlu, burada İRAP'ın önemi ve kentteki uygulama alanları hakkında bilgiler paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2021, 13:10 24.12.2021, 14:41
Başkan Nurlu, Türkiye’de meydana gelen deprem sayısının 13 bin 687 olduğunu söyledi.
Toplantının Kahramanmaraş’ta yapılmasının önemine dikkat çeken Nurlu, Kahramanmaraş’ın özellikle Türkoğlu bölgesinde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.
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