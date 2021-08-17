AFAD farkındalık çadırı kurarak vatandaşları bilinçlendirdi!

17 Ağustos Marmara depreminin 22. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta “Afad Farkındalık Eğitimi Çadırı” kurarak vatandaşları bilinçlendirdi.

KAHRAMANMARAŞ 17.08.2021, 16:15 17.08.2021, 17:24
AFAD farkındalık çadırı kurarak vatandaşları bilinçlendirdi!

Kahramanmaraş’ta, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara el broşürü dağıtarak bilgilendirme yaptı.


Afad Gönüllüleri de broşür ve kitapçık dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.



Kahramanmaraş Afad İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, afetlere karşı vatandaşların bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.



Coşkun, AFAD ekiplerinin kurduğu stantlarda cadde üzerinden geçen vatandaşların bilgilendirildiğini ifade etti.

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