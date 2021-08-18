AFAD gönüllüsü gelin ve damadın takısı 'afet ve acil durum çantası' oldu!

Kahramanmaraş’ta AFAD gönüllüsü gelin ve damadın takısı ‘afet ve acil durum çantası’ oldu.

KAHRAMANMARAŞ 18.08.2021, 13:53 18.08.2021, 15:40
AFAD gönüllüsü gelin ve damadın takısı 'afet ve acil durum çantası' oldu!

Kahramanmaraş’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü gelin ve damada takı olarak "Afet ve acil durum çantası" hediye edildi.

AFAD gönüllüsü olan Celal Kiraz, AFAD gönüllüsü olan Esra Yanmaz ile hayatlarını birleştirme kararı aldı.



Yanmaz ve Kiraz’ın düğününe gelen Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AFAD çalışanları ve gönüllüleri, gelin ve damada AFAD yeleği giydirdi, takı olarak ise "Afet ve acil durum çantası" hediye etti.



Arkadaşlarının ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını, AFAD gönüllüsü olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Yanmaz ve Kiraz, hediyelerin en güzelini aldıklarını söyledi.

Muhabir: Gökhan ÇALI

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