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AFAD gönüllüsü üniversiteliler, zorlu görevlere eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Gönüllülük Sistemi"ne katılan üniversiteliler, olası afet durumlarına eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.06.2022, 15:09
AFAD gönüllüsü üniversiteliler, zorlu görevlere eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kahramanmaraş'ta "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne üye olan üniversitelilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.
Doğal afetlerin yanı sıra acil durumlarda da can kurtarmak üzere eğitim alan gönüllüler, haftanın belirli günlerinde kentin çeşitli noktalarındaki eğitim ve uygulama merkezlerindeki çalışmalara katlıyor.
AFAD personelinden gruplar halinde teorik ve pratik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra öğrendiklerini belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatlarla uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buluyor.
Bir yandan okullarına devam ederken, bir yandan da AFAD'ın deneyimli personellerinden mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, şimdiden gelecekte yapacakları zorlu görevlere hazırlanıyor.
Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun,yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta afet gönüllülüğü kapsamında tüm çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Coşkun, Kahramanmaraş'ın deprem riski bulunan bir il olduğunu hatırlatarak, herhangi bir afet durumunda gönüllülerin mahalle, sokak, ev, sınıf ve bulundukları ortamlarda önemli görevler üstleneceğini aktardı.
Gönüllüleri hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle afetlere hazır duruma getirdiklerini anlatan Coşkun, şunları kaydetti:
"Kentimizde üniversite eğitimini sürdüren öğrencilerimiz, bizim için güçlü bir kaynak. Öğrencilerimiz olası bir depremde hem yurt hem de evlerde kalıyorlarsa arkadaşlarını yönlendirecek, yardımcı ve destek olacak. Bununla birlikte büyük bir afette bizlerin barınma, yardım dağıtımı gibi birçok konuda destekçimiz olacak. Öncelikle biz çalışmalara, temel afet bilinci eğitimiyle ile başlıyoruz. Daha sonra psikososyal eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Teorik olarak arazide yön bulma, insani yardım nasıl gerçekleştirilir, çadır nasıl kurulur gibi eğitimler veriyoruz. Arama kurtarma eğitiminde ise gönüllülerimize kullandığımız ekipmanları tanıtıyoruz. Bu ekipmanların nasıl kullanılacağı ve nerelerde kullanılacağını gösteriyoruz. Katılımcılarımıza enkaz modeli üzerinde nereler risklidir, bir enkaza nasıl yaklaşmaları gerekiyor, bir enkazda yaralı gördüklerinde nasıl ilk yardım yapmaları gerektiğine yönelik eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri tamamladıklarında ise bir uygulama tatbikatıyla destek afet gönüllülerimizi olası bir afette ekiplerimize destek verecek şekil ve donanımda hazırlamış oluyoruz."
- Öğrenciler de eğitimlerden memnun
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü öğrencisi Salih Yenipınar da yaşanabilecek afet durumlarına karşı hazırlanmak amacıyla eğitimlere katıldığını belirtti.
AFAD'ta aldığı eğitimlerin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Yenipınar, "AFAD'ın deprem, yangın, ilkyardım eğitimlerinin olduğunu görünce bu konularda eğitim almak için buraya geldim. Üniversiteye geliyoruz tabi eğitim hayatı. Oradan sonra AFAD'a geliyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Can güvenliği her şeyden önce geliyor. Okuldan buraya geliyoruz. Herkesin bu tarz etkinliklere katılması ve öğrenmesi lazım. Şu anda öğrenmemek ayıp. Bilmiyorum diye hiçbir şey yapmamak lazım . Sokakta bile her şey olabiliyor." dedi.
Öğrencilerden 4 çocuk annesi Zehra Tufan, Elazığ'da yaşanan depremi Kahramanmaraş'ta hissettiklerini ve deprem anında ne yapacaklarını bilemedikleri için AFAD gönüllüsü olmaya karar verdiğini anlatarak, "Okuldan çıkıyorum buraya geliyorum. Evde 4 çocuğum var arda kalan zamanlarda buraya gelip ilk yardım, deprem, sel, yangın gibi konularda eğitim almak benim için çok önemli. Hayatıma çok şey katacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Rauf Kürşat Maraşlıoğlu, zor zamanlarda insanlara yardımcı olabilmek adına eğitimlere katıldığını dile getirdi.
Derslerinden arda kalan zamanlarda eğitim ve tatbikatlara katıldığını anlatan Maraşlıoğlu, şöyle konuştu:
"Çeşitli zorlu eğitimlerden geçerek insanların zor zamanlarında yanlarında olmayı amaçlıyoruz. AFAD gönüllü olmak en başında bilinçli olmayı gerektiriyor. Bilinçten sonra en büyük etken empati. İnsanların yaşadığı depremleri biz de hissederek onlara yardımcı olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bazen vakit ayırıyoruz bazen de vaktimizi buna harcıyoruz. Derslerimin olmadığı zamanlarda geldiğim oluyor derslerimin olduğu vakitlerde özellikle bilinçlenmek için vakit ayırıyorum."
Öğrencilerden Saadet Ceylan, AFAD bünyesinde verilen eğitimler sonucunda afet bilinci kazandıklarını ve tatbikat ve eğitimlere herkesin katılması gerektiğini söyledi.

#AFAD gönüllüsü
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