AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun farkındalık çalışmalarına değindi

Birey ve aile eğitimleri ile her alanda Kahramanmaraş ilinde deprem farkındalığını arttırmaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, konuşmasına şöyle devam etti;



“1-7 Mart deprem haftası kapsamında Kahramanmaraş ilimizde İl Afet ve acil durum Müdürlüğü olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta içerisinde özellikle Kahramanmaraş ilimizin deprem riskinin yüksek olması sebebiyle vatandaşlarımızda afet bilinci afet farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Buna yönelik olarak hafta boyunca yapacağımız bilgilendirme çalışmalarının Okul eğitimleri, site eğitimleri bunun yanında gerçekleştirdiğimiz panel, Cuma namazı öncesinde Online olarak vaizde il müftülüğümüzle koordineli olarak gerçekleştirdiğimiz 600 camide aynı anda vatandaşlarımıza ulaşma şansı yakaladık.





Yine hafta boyunca gerçekleştireceğiniz çalışmalardan bir tanesi Yerel basını kullanarak her gün bir afet deprem tedbirin özellikle vurgulayacak haberlerin yapılması yerel basınımızla koordineli olarak bunu sağladık. İçişleri bakanlığımız tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi sebebiyle bu kapsamda ilimizin tüm kesimlere Özel sektör sivil toplum kuruluşları birey ve aile eğitimleri ile her alanda Kahramanmaraş ilimizin deprem farkındalığını arttırmaya yönelik adımlar atıyoruz” dedi.

Muhabir: Gökhan Çalı