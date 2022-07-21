AFAD’dan Kahramanmaraş’a uyarı! 40 gün sürecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erken Uyarı Sistemleri’nin yaygınlaştırılması kapsamında Kahramanmaraş ve Mersin’e siren sistemi kurulduğunu sosyal medyadan duyurarak, “30 Ağustos 2022 tarihine kadar devam etmesi planlanan çalışmalar süresince yapılacak testlerde il genelinde ve ilçelerde sirenler çalınacak, sesli anonslar gerçekleştirilecektir” açıklamasını yaptı. AFAD, vatandaşların test amaçlı uyarılar sebebiyle endişeye kapılmaması gerektiğini dile getirdi.