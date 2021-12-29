Afet Koordinasyon Merkezi’ne ALO 153 ile Kolay Ulaşım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşmak daha da kolaylaşacak. Kentteki her türlü afette kurumlar arası koordinasyonu sağlayan birime, 1 Ocak 2022 itibariyle ALO 153 çağrı hattı üzerinden ulaşılabilecek. Afet zararlarının etkin müdahaleyle önlenebilmesi amacıyla hizmetlerini sürdüren ve 2015’ten bu yana 6 bin 62 vakada rol almış birim, yapılan düzenlemeyle birlikte sevk ve idaresini hızlandıracak. Düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, 1 Ocak 2022 itibariyle ALO 153 hattı üzerinden deprem, sel baskını, kış şartları ile mücadele, heyelan, fırtına ve benzeri gibi her türlü afet durumunda bizlere ulaşabilirler. ALO 153 aramasının ardından sesli yönlendirmeyle 1 tuşlanarak AKOM’a direkt ulaşılabilecek. Birimimiz tüm personeliyle 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindedir” bilgisi aktarıldı.