Afet Risk Azaltma Planı’nın 2021- 2. Dönem Eylem Değerlendirme Toplantısı!

AFAD il binasında gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş’taki kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Burada AFAD ekipleri tarafından ilimizin depremselliği hakkında sunumlar yapıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Dedi.

Konuşmasının devamında Vali Coşkun şu ifadelere yer verdi;

“İlimizin afetselliği ile afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirmek için afetler olmadan yapılabilecek çalışmaları, hedefler belirleyerek eylemlere dönüştüren, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile ilimizde güvenle yaşamayı, afetlerden kaynaklı oluşabilecek can ve mal kayıplarını olabildiğince önlemeyi, paydaş kurumlar arası iş birliğini artırmayı ve ekonomik gelişmeyi kesintiye uğratmadan afetlere dirençli bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu hedefler ve çalışmalar doğrultusunda bilindiği üzere, 2019 yılında ülkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında şehrimiz pilot il olarak seçilmiş ve İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Hazırlık dönemi içerisinde ilimizde faaliyet gösteren kamu, kurum ve kuruluşlarının katılımı ile çalıştaylar ve toplantılar organize edilerek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, eylemler ve sorumlu kurumlar belirlenmiş ve Kahramanmaraş İRAP belgesi hazırlanmıştır.

Kahramanmaraş ilimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla İRAP belgesinde yer alan 213 eylemin bir an önce hayata geçirilmesi ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Planın uygulanması ve eylemlerin uygulanmasında sorumlu olan 49 kurum ve kuruluşumuza da büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu bilinçle, sorumlu kurumlarımız tarafından hem İRAP planında yer alan risk azaltma eylemlerinin takip edilmesi hem de titiz bir şekilde uygulanması inşallah öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Bugünkü toplantımızda AFAD Başkanlığımızdan Daire Başkanı ve grup başkanları tarafından İlimizin afetselliği, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın önemi ve ilimizde uygulama alanlarına değinilerek, eylemlerinin 2021 yılsonu gerçekleşme seviyeleri gözden geçirilecek ve sorumlu kurumların uygulamada karşılaştığı zorluklar ele alınacaktır.

Bu vesile ile toplantımızın ilimize, tüm vatandaşlarımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını temenni eder, ülkemize ve ilimize afetsiz günler dilerim.”