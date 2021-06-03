Afşin 1. Ulusal Fotokampı etkinliği start aldı!

Tanır Mahallesinde Hurman Çayı’nın yanı başına kurulan kamp alanında bir araya gelen fotoğraf sanatçıları ve katılımcılar İlçenin dağı, ovası ve köylerini gezerek 3 gün boyunca fotoğraflayacak.

Fotokamp etkinliğinin açışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Bu organizasyonun fikir babası Afşinli fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin’e, bizleri kırmayarak bu organizasyona katılan duayen fotoğrafçılarımıza ve ülkenin her köşesinden gelen fotoğraf meraklılarına teşekkür ediyorum.

Şehrimizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerimizin usta fotoğrafçılar tarafından kayıt altına alınması ve tanıtılması büyük bir fırsattı. Belediye olarak bu organizasyonu üstlendik ve ilçemizin güzelliklerini duayen fotoğrafçılarımıza sunduk. İnşallah etkinlik ilerleyen zamanlarda daha da büyüyerek turizm gelirine dönüşecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısını sınırlı sayıda tutmak zorunda kaldık. Bu salgının ardından önümüzdeki yıllarda binlerce kişinin katılımının sağlandığı bir organizasyon haline getirmek istiyoruz. Şehrimizde turizm sayacının dönmesini sağlayacak ilk adımı attık. Katılımcılarımızın buradan güzel kareler ve güzel anılarla ayrılmasını temenni ediyorum. “

Afşin Fotokamp Genel Koordinetörü Mustafa Ertekin ise, “Anadolu’nun her yerinde fotoğraf çekme fırsatı yakaladım. Son 5 yılda da Malatya’da düzenlenen fotokamp genel koordinatörlüğünü yaptım. Bu kamp organizasyonları değerli, saklı ve gizli kalmış doğamız, kültürümüzü ve tarihimizi gün yüzüne çıkartıyor. Fotokamp organizasyonlarının bunları başardığını gördük.

Anadolu’nun her yerini görmüş bir olarak şunları söyleyebilirim. Afşin’imizdeki dağlar, ovalar, nehirler gibi zenginliği alabildiğine derin olan başka bir coğrafyaya rastlamadım. Binboğa Dağının, Berit Dağının tarihten gelen bir karakteri var. Tarihi açıdan baktığımızda bir Afşin-Elbistan Ovası iki farklı kültürün kesişim kümesi halindeki bir coğrafya. Bölgemiz coğrafyasıyla, tarihiyle endemik bir coğrafya olarak bizlere kucak açıyor. Ozan kültürümüzü de buna eklediğimizde Afşin tanıtılmayı, tanınmayı fazlasıyla hak ediyor.

Afşin’de fotokamp organizasyonunu yapma fikrini Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e sunduğumda, kendisi severek bu etkinliği üstlendi. Bu projeyle bilinmeyenlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Kendi bölgemizdeki insanlarımıza tanıtacağız. Burada aldığımız kareleri, kayıtları gelecek kuşaklarımıza aktarmak için kitaplaştıracağız. Bu organizasyona katkı veren herkese ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen fotografçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

İfadelerine yer verdi.

Etkinlikte, Afşin Halk Ozanları Derneğinin konserinin ardından katılımcılara dondurma şov yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş ile çok sayıda fotoğrafçı katıldı.

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