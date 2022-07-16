Afşin 15 Temmuz'da meydana indi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydandaki ekrandan izletildi.

Etkinlikte konuşan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin üstün cesareti ve destansı direnişi sayesinde bertaraf edilmiş, yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir” dedi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde okunan Kuran-ı Kerimi, duaları rabbim şehitlerin ruhuna vardırsın. Ezanına, vatanına, bayrağına sahip çıkan şehitlerimize rabbim rahmet eylesin. Burada bir taraftan milletimizin demokrasi zaferini kutlarken, kalbinde iman ve sevgi dolu olan vatan bayrak ve ezan söz konusu olunca bir dakika bile düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarını bir kez daha anmak, kahraman gazilerimizi hatırlamak üzere burada toplandık” diye konuştu.

Gece, okunan şiir ve ilahilerinin ardından salaların okunmasıyla sone erdi.