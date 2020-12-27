Afşin A Termik Santrali kömür sahasında göçük

Edilen bilgilere göre, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin açık işletme kömür sahasında saat 23.30 sıralarında göçük meydana geldi. Kışla Mahallesinde yer alan bölgedeki ‘Şev’lerde yaşanan göçükte şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, 8 kamyon, 2 Bager ve 1 Apset iş makinelerinin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede toprak kaymalarının sürdüğü öğrenildi.