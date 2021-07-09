Afşin Baro Temsilciliğinin olağan genel kurulu yapıldı

Karşılıklı nezaket yarışının sergilendiği seçimde toplam 32 oy kullanılırken, Avukat Oğuzhan Erüstün’e sandıktan 17 oy, Avukat Durdu Alp’e ise 15 oy çıktı. Her iki adayda oy pusulasına birbirinin ismini yazarak oyunu kullandı.

Avukatların çoğunluğunun oyunu alarak Afşin Baro Temsilcisi seçilen Avukat Oğuzhan Erüstün, kaybedenin olmayan bir seçimin yapıldığını belirterek, Afşin’e hayırlar getirmesini temenni etti.

7 yıldır Afşin Baro Temsilciliği görevinde bulunan Avukat Mehmet Turan da, “Afşin Baro Temsilciliği görevimiz bu gün son buldu” açıklamasında bulundu.

Diğer aday Avukat Durdu Alp de seçime katılan meslektaşlarına teşekkür ederek, Baro Temsilcisi seçilen Oğuzhan Erüstün’e görevinde başarılar diledi.