Afşin Belediye Başkanı Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güven, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Güven, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

AA muhabirlerinin önemli ve kıymetli anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiğini belirten Güven, "Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği bu oylamalar, bir yıl içerisinde yaşadığımız süreci, sosyal değişimleri, ekonomik değişimleri, siyasal değişimleri ve savaşları gözler önüne seriyor. Bize tekrar hatırlatıyor ve bu yaşananların muhasebesini yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle AA'yı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.