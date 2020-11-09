Afşin Belediye Başkanı Güven koronavirüse yakalandı!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Yaptırmış oldum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Doktor kontrolünde tedavisinin evde devam ettiğini ifade eden Güven, " Yaptırmış oldum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde tedavime başlandı. Hemşerilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim.” İfadelerine yer verdi

Aksu TV olarak Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.