Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'den anlamlı ziyaret!

Belediye Başkanı Güven, beraberindeki AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ile birlikte ilçedeki özel eğitim uygulama ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Afşin’de faaliyet gösteren özel eğitim uygulama ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ediyoruz. İlk ve ortaöğretim öğrenimi gören özel çocuklarımızla bir araya geldik. Burada devletimizin sağladığı imkanlarla çocuklarımız evlerinden alınıyor, tek başlarına yaşamlarını devam ettirebilmeleri için uygulama eğitimleri veriliyor. Bir toplum tüm bireyleriyle var olur. Afşin Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyor, bütün yatırım ve hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Devletimiz her ferdine sahip çıkıyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Buna dikkat çekmek istedik ve AK Parti Afşin İlçe Başkanımız İsmail Safi ve MHP Afşin İlçe Başkanımız Süleyman Aycan ile birlikte bu özel çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz.