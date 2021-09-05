Afşin Belediye Başkanlığı uyardı

Kıymetli Hemşerilerimiz; Sosyal medyada Belediyemizin bünyesinde şoför işçi alımı yapılacağına dair asılsız duyurular paylaşılmış.

KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 15:02 05.09.2021, 15:22
Afşin Belediye Başkanlığı uyardı

Kıymetli Hemşerilerimiz; Sosyal medyada Belediyemizin bünyesinde şoför işçi alımı yapılacağına dair asılsız duyurular paylaşılmış. 

Belediyemizin işçi alımına dair herhangi bir ilanı yoktur.!!

Kurumumuz resmi internet sitesi veya, sosyal medya hesaplarımız'dan yapılmayan herhangi bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ediyoruz.

Konu ile alakali Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

Afşin Belediye Başkanlığı..

#Afşin #işçi #AksuTV #AksuTVHaber
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