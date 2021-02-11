Afşin Belediyesi, 1'nci Ulusal Afşin Fotokampı düzenlenecek

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacakları etkinliği 27-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.

Yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarını Afşin'de ağırlayacaklarını belirten Güven, ilçenin doğal yaşamının fotoğraflanacağını ve 10 bölgede fotokamp kuracaklarını kaydetti.

Güven, şunları dile getirdi:

"Kamp alanı, çadır kampı olarak düzenlenmiştir. Kamp alanının su, tuvalet gibi sıhhi koşulları organizasyon tarafından hazırlanacak. Çadırda kalan misafirlerimiz için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ayrıca ilçe merkezi ile kamp alanı arasında önceden duyurulacak saatlerde ücretsiz ulaşım sağlanacak."

Fotoğraf sanatçısı Ertekin de Afşin'in doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle görülmeyi, tanınmayı hak eden bir bölge olduğunu, yapılacak fotokampın ilçenin tanıtımına katkı sunacağını kaydetti.